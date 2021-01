Marcelo já fez terceiro teste à Covid-19 e vai ouvir partidos

Marcelo Rebelo de Sousa já realizou novo teste e vai ouvir partidos, anuncia o site da Presidência da República.

“O Presidente da República já realizou novo teste com o INEM, cujo resultado deverá ser conhecido dentro de algumas horas, e vai esta tarde consultar telefonicamente os partidos políticos sobre a renovação do estado de emergência”, lê-se no comunicado.

Na segunda-feira à noite, Marcelo Rebelo de Sousa soube que o teste PCR que realizou tinha tido resultado positivo ao novo coronavírus, apesar de ter “testado negativo ontem”, domingo, e de “o teste antigénio de hoje [segunda-feira] ser negativo”.

Nesta manhã de terça-feira, um outro teste deu resultado negativo, pelo que o Presidente realizou mais um, com vista a clarificar os resultados.

Marcelo Rebelo de Sousa está assintomático e ficará, para já, em isolamento em Belém. A agenda para os próximos dias foi cancelada.