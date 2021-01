Novo teste de Marcelo dá negativo à Covid-19

O site da Presidência da República anunciou que resultado do teste realizado, esta noite, pelo Instituto Ricardo Jorge “foi negativo”, pelo que Marcelo Rebelo de Sousa “mantém-se em isolamento e aguarda a realização de um teste confirmativo”.

As opiniões dos especialistas dividem-se. Ricardo (...)

Marcelo está “assintomático” e ficará em isolamento em Belém.

A agenda para os próximos dias foi cancelada, mas Presidente acompanhará reunião desta terça-feira no Infarmed, com especialistas, por videoconferência.

A notícia surge a menos de duas semanas das eleições presidenciais e depois de o assessor do Presidente da República, Paulo Magalhães, ter testado positivo à Covid-19.

No contexto das eleições presidenciais, agendadas para o dia 24 de janeiro, Marcelo Rebelo de Sousa tem estado em contacto com praticamente todos os candidatos e alguns já se manifestaram depois de se ter sabido do teste positivo.