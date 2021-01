​António Costa e o novo confinamento: “Se tivéssemos feito mais cedo, teríamos feito pior”

Veja também:

O primeiro-ministro prepara os portugueses para um confinamento “muito próximo” ao de março e abril já a partir do final desta semana. António Costa defende que tomar medidas mais cedo teria sido pior.



Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com o homólogo grego, Kyriákos Mitsotákis, o chefe do Governo português defende o timing da decisão, que acontecerá após a reunião de terça-feira, com os especialistas, no Infarmed.

“Se tivéssemos feito mais cedo teríamos feito pior, porque teríamos feito com base em informação insuficiente. As medidas devem ser sempre ajustadas à realidade efetiva”, defende António Costa.

"Hoje é um dia bastante mais baixo [5.604 casos], mas é segunda-feira e há menos testes. Na reunião de amanhã no Infarmed com especialistas, com acerto dos números que hoje não temos, poderemos ter uma visão mais consolidada da situação", argumenta.



O primeiro-ministro refere que, há uma semana, havia cerca de 4 mil casos diários de Covid-19, e agora a média ronda as 10 mil infeções diárias.

Sem avançar pormenores sobre o novo confinamento que entrará em vigor no final desta semana, o primeiro-ministro reforça que será semelhante ao de março e abril, com ajustamentos à nova realidade e conhecimentos.



“Desde o último conselho de ministros tenho vindo a deixar muito claro que aquilo que será decretado será algo muito próximo do que tivemos no primeiro confinamento logo em março e abril, de forma a que as pessoas se possam ir preparando para a adoção dessas medidas.”

Negociações com privados na saúde

António Costa admite que o calendário de tomada de decisão para um novo confinamento geral é "institucionalmente complexo" e vai acontecer em contrarrelógio, "na máxima velocidade".

"Terça-feira de manhã reunião no Infarmed, à tarde o Presidente da República ouve os partidos, amanhã está previsto que envie ao Governo o projeto de decreto presidencial, ainda amanhã faremos conselho de ministros extraordinário para dar o parecer sobre o projeto de decreto do senhor Presidente da República, na quarta-feira de manhã o Parlamento irá reunir e o conselho de ministros reunirá entre quarta-feira de manhã e quarta-feira à tarde para podermos aprovar o decreto de regulamentação do Presidente."



O atual estado de emergência vigora entre 8 e 15 de janeiro, a próxima sexta-feira.

Em relação ao reforço dos hospitais para enfrentar este novo pico de casos de Covid-19, António Costa afirma que o trabalho com os privados de saúde tem sido excelente, exemplo disso tem sido a capacidade de testagem, e que há negociações em curso.



“Temos já vários convénios assinados, sobretudo na região Norte e Centro, que têm estado a ser utilizados e há negociações em curso relativamente à utilização de nova capacidade privada no setor hospitalar na região de Lisboa e Vale do Tejo”, sublinha o primeiro-ministro.



A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu esta segunda-feira avançar com "outros mecanismos", como a requisição civil, para garantir apoio aos hospitais públicos, sobretudo na região de Lisboa, onde tem havido mais dificuldades em conseguir acordos com outros setores.



Portugal regista esta segunda-feira 122 mortos por Covid-19, um novo máximo desde o início da pandemia, indica o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internados também continua em trajetória ascendente, aproximando-se dos quatro mil. Há, neste momento, 3.983 pessoas internadas em unidades de saúde (mais 213 do que ontem), dos quais 567 en cuidados intensivos (mais nove do que ontem).