Novo máximo de mortos com Covid-19 em 24 horas. 122 óbitos e quase 110 mil casos ativos

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde aponta para mais 122 mortos e mais 5.604 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas.

Os novos casos registaram-se 2.158 em Lisboa e Vale do Tejo, 1.498 no Norte, 997 no Centro, 519 no Alentejo, 233 no Algarve, 138 nos Açores e 61 na Madeira.

O número de internados também continua em trajetória ascendente, aproximando-se dos quatro mil. Há, neste momento, 3.983 pessoas internadas em unidades de saúde (mais 213 do que ontem), dos quais 567 en cuidados intensivos (mais nove do que ontem).

De acordo com o documento, há agora 109.312 casos ativos da doença, mais 2.534 do que ontem.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 489.293 casos positivos da doença, dos quais 7.925 acabaram por morrer e 372.056 conseguiram recuperar.