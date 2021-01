Sérgio Conceição admite preocupação com casos de Covid-19 no FC Porto

Veja também:



Sérgio Conceição admitiu preocupação, esta sexta-feira, com os quatro casos de Covid-19 no plantel principal do FC Porto.

Depois de Cláudio Ramos, também Wilson Manafá, Carraça e Fábio Vieira testaram positivo ao novo coronavírus. Os três jogadores falharam a visita ao Famalicão, a contar para a 13.ª jornada do campeonato. No final da partida, em declarações à Sport TV, o treinador lembrou, no entanto, que este é um problema que se alarga ao país inteiro.

"É sempre uma preocupação. Foram três mais 10 mil e tal portugueses hoje [esta sexta-feira], infelizmente. Temos de conviver com isto com a máxima responsabilidade. Somos muito cuidadosos no nosso dia a dia no Olival. Temos de olhar para isto com esses olhos, percebendo que é um verdadeiro problema para toda a gente e que cada vez mais nos devemos proteger. Não conseguimos, vamos ver o que vem para a frente. Mas nao é uma situação fácil, não", reconheceu o técnico portista.

Mesmo sem os quatro jogadores em causa, os três últimos detetados esta sexta-feira, o FC Porto derrotou o Famalicão, por 1-4, e segurou o segundo lugar do campeonato, a quatro pontos do líder, o Sporting.

Este dia 8 de janeiro registou novos máximos de mortes (118) e de infeções confirmadas (10.176) num dia em Portugal. Os dados da Direção-Geral da Saúde apontam para quase 100 mil casos ativos de Covid-19. Quer isto dizer que cerca de 1% da população portuguesa está infetada.