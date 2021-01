Novos máximos. 118 mortos e 10.176 casos de Covid-19 em 24 horas

Veja também:



A Direção-Geral da Saúde registou novos máximos de mortes e casos diários de Covid-19. Nas últimas 24 horas, houve 118 mortos e 10.176 novas infeções confirmadas com Covid-19.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo há 4.291 novos casos (42%), 2.969 no Norte (29%), 1.936 no Centro (19%), 433 no Alentejo (4%), 400 no Algarve (4%), 65 na Madeira e 55 nos Açores.

Quanto à distribuição etária das vítimas mortais, cinco tinham entre 40 e 49 anos, seis entre os 50 e os 59 anos, 25 entre os 70 e os 79 anos e 78 mortes acima dos 80 anos.

O número de internamentos também volta a subir e a bater recordes. Há nesta altura 3.451 pessoas internadas, mais 118 do que ontem, das quais 536 em cuidados intensivos (mais 22 do que ontem).

Os dados da Direção-Geral da Saúde apontam para quase 100 mil casos ativos da doença, ou seja, cerca de 1% da população portuguesa está infetada.



Desde o início da pandemia, Portugal já registou 466.709 casos da doença, dos quais 7.590 morreram e 360.181 conseguiram recuperar.