Famalicão negoceia empréstimo de Ivo Rodrigues

O Famalicão está a negociar com o Antuérpia a contratação do extremo Ivo Rodrigues, noticiou "A Bola" e confirmou a Renascença.

O extremo de 25 anos pode regressar à I Liga depois de três temporadas e meia no Antuérpia, clube onde foi opção regular nas últimas três temporadas, com destaque.

Ivo Rodrigues, que termina contrato em junho com o Antuérpia, está recuperado de uma lesão no joelho e procura novo desafio na carreira. Formado no Rio Tinto e no FC Porto, Ivo Rodrigues representou três clubes na I Liga: Vitória de Guimarães, Arouca e Paços de Ferreira, sempre emprestado pelos dragões.

O avançado deverá ser cedido ao Famalicão até ao fim da época, clube que procura opções para as alas, para além de um substituto para Rúben Lameiras, que assinou pelo Vitória de Guimarães.

João Pedro Sousa procura reforços para as alas do ataque, uma vez que apenas tem à sua disposição Gil Dias, Fer Valenzuela e Jhonata Robert. O clube minhoto negoceia também a contratação de Heriberto Tavares.