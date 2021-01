Heriberto e Guedes negociados pelo Famalicão

O Famalicão está a negociar as contratações dos avançados Alexandre Guedes, do Vitória de Guimarães, e Heriberto Tavares, do Brest, avançou a imprensa nacional e confirmou a Renascença.

Guedes, de 26 anos, é ponta de lança e chegará a Famalicão para render Dyego Sousa, que terminou o período de empréstimo no clube. A transferência, avançada pelo jornal "Record", estará integrada na saída de Rúben Lameiras, que seguirá no sentido oposto, rumo ao Vitória de Guimarães.

Guedes chegou a Guimarães em 2018/19 depois de três temporadas ao serviço do Desportivo das Aves, onde se destacou maioritariamente na II Liga e onde foi decisivo na final da Taça de Portugal, contra o Sporting, em 2018, quando apontou os dois golos da conquista.

Ao serviço do Vitória de Guimarães apontou dez golos em 42 jogos disputados. Sem espaço no Vitória, seguiu emprestado para o Japão, onde apontou cinco golos em 26 jogos pelo Vegalta Sendai.

Terminado o período de cedência, Guedes regressa agora a Portugal, onde seguirá carreira no Famalicão, que conta com Rubén Del Campo, Leonardo Campana, Marcello Trotta e Anderson Oliveira para a frente de ataque.

Já Heriberto Tavares prepara-se para voltar a Portugal depois de uma experiência com pouca utilização em França. O extremo de 23 anos vai deixar o Brest, da Ligue 1, onde somou apenas quatro jogos, sem apontar qualquer golo. A informação foi avançada pelo "Maisfutebol" e confirmada pela Renascença.

O extremo formado no Sporting terá a sua terceira experiência na I Liga, depois de dois empréstimos do Benfica ao Moreirense e Boavista. Heriberto chega a Famalicão para colmatar a saída de Rúben Lameiras para Guimarães.

Guedes e Heriberto serão a terceira e quarta contratação do Famalicão neste mercado, depois de Rúben Vinagre e Manuel Ugarte já terem sido anunciados como reforços para João Pedro Sousa.