​Paulo Rangel: “Tom ameaçador” de António Costa “não apaga falsidades”

O eurodeputado social-democrata Paulo Rangel afirma que o “tom ameaçador” do primeiro-ministro sobre o caso do procurador europeu José Guerra “não apaga falsidades”.



Paulo Rangel responde, em comunicado, às declarações de António Costa, que esta quinta-feira o acusou de levar a cabo uma campanha contra Portugal, em conjunto com os colegas de partido Miguel Poiares Maduro e Ricardo Batista Leite.

O eurodeputado, que também é comentador no programa Casa Comum da Renascença, lamenta que o primeiro-ministro “confunda o exercício legítimo de escrutínio da ação do Governo com uma campanha para denegrir a imagem externa do país.

“Este tom ameaçador não distrai atenções, não apaga falsidades e, mais importante, não intimida”, avisa.

Paulo Rangel garante que vai manter “o exercício democrático de oposição e fiscalização do Governo” e lutará “sempre e em todas as instâncias pela verdade e dignidade do Estado português”.

“Porei sempre os interesses de Portugal – incluindo na presidência portuguesa – na linha da frente da atividade política e cívica”, sublinha.

Quando à polémica em torno da nomeação do procurador europeu, Paulo Rangel acusa o Governo liderado por António Costa de “faltar à verdade e induzir em erro”.

“Quanto à substância já tudo foi dito e explicado. Querer gerar confusão, criando a ilusão de que é nacional uma competência que é expressamente europeia, visa apenas esconder que o Governo português mentiu objetivamente ao Conselho da União Europeia.”