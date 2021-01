Campanha contra Portugal? ​Poiares Maduro critica declaração “antidemocrática” de António Costa

Miguel Poiares Maduro responde na Renascença ao primeiro-ministro, António Costa, que o acusou de levar a cabo uma campanha internacional contra Portugal no caso do procurador europeu José Guerra.



O antigo ministro social-democrata lamenta as palavras de António Costa, que apelida de profundamente antidemocráticas.

“Lamento imenso, porque se trata de um primeiro-ministro do meu país. Confundir uma crítica ao governo, que eu fiz no caso da procuradoria europeia, com uma crítica ao país e com uma campanha contra o país é algo que é profundamente antidemocrático. Deixa-me triste que o primeiro-ministro possa fazer uma declaração desse tipo”, afirma Miguel Poiares Maduro, em declarações à Renascença.

O social-democrata mantém todas as críticas que já fez sobre a nomeação do procurador José Guerra e desmente António Costa, quando assegura que Portugal tinha total liberdade para escolher o seu membro na Procuradoria Europeia.

“Eu acho que o que se passou é claramente criticável. Infelizmente, o primeiro-ministro veio reiterar alguns aspetos que são totalmente incorretos, incluindo quando disse que Portugal tinha total liberdade para designar o membro na Procuradoria Europeia.”