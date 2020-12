Há 26 concelhos com risco extremo de Covid-19 e Vimioso lidera novamente a lista

Nove concelhos abandonam esta semana a lista de risco extremo, de acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde.



Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Famalicão, Vila do Conde, Vieira do Minho, Guimarães, Santa Marta de Penaguião, Oliveira de Azeméis e Aguiar da Beira são os concelhos em causa.

No entanto, outros cinco junta-se à lista: Alfândega da Fé, Amarante, Figueiró dos Vinhos, Idanha-a-Nova e Mora.

O documento dá conta de um aumento de incidência em 157 concelhos. Mora (+1571), Vidigueira (+726), Alfândega da Fé (+704), Figueiró dos Vinhos (+610) e Idanha-a-Nova (+560) lideram a lista.

Já Aguiar da Beira (-538), Chaves (-486), Marvão (-466), Pinhel (-458) ,Figueira de Castelo Rodrigo (-429) e Torre de Moncorvo (-429) apresentam o maior decréscimo, face aos dados divulgados na passada segunda-feira.

São 137 os municípios com redução de casos de Covid-19, nos últimos sete dias. Portugal apresenta nove concelhos com incidência zero.