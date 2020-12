“Sucesso” no hospital S. João. Mais de 2 mil profissionais de saúde vacinados no primeiro dia

Veja também:

O primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 foi um "sucesso", mas as medidas de segurança vão continuar elevadas, afirmou este domingo o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de São João (CHUSJ), Fernando Araújo.

“Hoje foi um dia de confiança e de esperança. Tínhamos programado algo ambicioso e difícil: vacinar 2.125 profissionais [de saúde]. E depois de um dia que foi longo, conseguimos vacinar 2.125 profissionais (…). Isto não nos impele a reduzir a segurança do processo. Vamos e temos todos de manter as normas de segurança que são necessárias para cumprir com o objetivo de imunidade que a todos nos motiva”, disse Fernando Araújo.

Em jeito de balanço, mas também de apelo, o presidente do conselho de administração do CHUSJ – que falava aos jornalistas ao lado da cadeira onde esta manhã recebeu a vacina o médico infecciologista António Sarmento, o primeiro português a ser vacinado contra a covid-19 – descreveu que “não foi registada nenhuma reação adversa grave” e apenas “seis ou sete casos de reações ligeiras”.

“Esta vacina é segura. Estamos confiantes. Hoje foi um dia feliz, um dia em que sentimos que estamos a ganhar a guerra contra este vírus”, vincou Fernando Araújo.

Hoje foram vacinados no Hospital de São João, no Porto, mais de 2.000 médicos, enfermeiros, assistentes operacionais e técnicos de diagnóstico e terapêutica de serviços referenciados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) naquele hospital.

Este número corresponde a cerca de 30% do universo total de profissionais de saúde do CHUSJ e a “cerca de metade” do número de pessoas elegíveis por serem consideradas “grupo prioritário”.