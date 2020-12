Balanço DGS. Mais 78 mortos e 1.214 novos casos de Covid-19 em Portugal

Veja também:

Portugal regista, neste sábado, mais 78 mortes com Covid-19 e 1.214 casos de infeção, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS). É o menor número de novos casos desde 13 de outubro e o número de casos ativos também baixou: são agora 69.769, menos 409 do que na sexta-feira.

O número de pessoas dadas como recuperadas aumentou 1.545 nas últimas 24 horas.

O Norte é a região que regista mais infeções diárias: 451, o que corresponde a 37% do total de contágios. O número total de casos confirmados na região subiu para 201.868 desde o início da pandemia.

Quanto ao número de óbitos, são mais 30 neste sábado, com o total a atingir as 3.060 mortes com Covid-19.

Mas Lisboa e Vale do Tejo acompanha de perto a região Norte, neste sábado, uma vez que 36% dos novos casos foram em LVT. São mais 32 mortes e 438 infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas.

No total de casos de Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo desde a chegada da pandemia atinge agora os 126.713; o número de óbitos vai em 2.275.

A terceira região mais afetada é o Centro, mas com uma percentagem de novos casos bem abaixo das anteriores: 12%. Aqui, há mais oito mortes e 148 novos casos de Covid-19 registados.