Jorge Silvério: “Fazia sentido o futebol parar na quadra natalícia”

Jorge Silvério, especialista em Psicologia do Desporto, considera que faria bem aos jogadores parar durante o Natal e Ano Novo.

Em cenário de pandemia, ao contrário da tradição, o calendário do futebol português na atual temporada não sofre interrupções durante a quadra natalícia. Haverá futebol no próximo fim de semana, bem como no seguinte, o primeiro de 2021. Jorge Silvério, comentador Bola Branca, aponta que os jogadores beneficiariam das habituais mini-férias, também pelo risco de lesões ser maior esta época.



“Por um lado, temos de facto tradição de efetuar essa paragem e de ser um momento de recuperação físico e psicológico. Até há bem pouco tempo, os estrangeiros tinham a oportunidade de ir aos seus países e estar com as suas famílias e esse momento era extremamente importante também para a recuperação psicológica. Fazia todo o sentido haver essa pausa. Mas é óbvio que perante as circunstâncias que estamos a atravessar é compreensível que todos os espaços de tempo sejam aproveitados”, reconhece o especialista.

Perante esta nova realidade de competição sem interrupções, Jorge Silvério adverte para alguns perigos. “É preciso ter muito cuidado com a fadiga física e mental. Percebemos que as equipas técnicas estão atentas, mas se não houver uma boa gestão corre-se o risco de haver lesões que podem ser complicadas justamente por causa desta carga enorme de jogos com pouco intervalo entre si”, explica.