Balanço DGS. Mais 71 mortos e 3.334 infetados em 24 horas

Os dados revelam que a região Norte soma 1.505 novos casos e 25 mortes; enquanto Lisboa e Vale do Tejo mais 979 infetados e 22 óbitos; já a zona Centro com 543 casos e 21 mortes.

Nova variante do vírus do SARS-CoV-2



O Reino Unido enfrenta uma nova variante do vírus do SARS-CoV-2, que é 70% mais contagiosa do que o normal, mas não será mais letal. A Organização Mundial de Saúde está em contacto direto com Londres para saber mais.

Portugal não cancela voos, mas segue com atenção evolução no Reino Unido.



Hoje, Itália, Bélgica e os Países Baixos anunciaram a suspensão das ligações aéreas e marítimas provenientes do Reino Unido, enquanto a Alemanha está a encarar "seriamente" essa possibilidade.

Em Berlim, fonte do Ministério da Saúde alemão indicou que o Governo está a encarar "seriamente" a suspensão dos voos provenientes do Reino Unido e ainda da África do Sul, o país africano com maior número de infeções.

A pandemia provocou pelo menos 1.685.785 mortos no mundo desde que o novo coronavírus foi descoberto no final de dezembro de 2019 na China, anunciou a agência France-Presse (AFP).

Segundo o balanço diário, feito a partir de fontes oficiais, hoje às 11h00 de Lisboa, mais de 76.207.740 casos de contágios foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais pelo menos 48.584.100 são agora considerados curados.