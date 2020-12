Suíça aprova vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNTech

A vacinação contra a Covid-19 em Portugal começa entre 27 e 29 de dezembro. As datas foram avançadas pela ministra Marta Temido, lembrando que a Agência Europeia do Medicamento poderá emitir a 23 de dezembro a autorização condicional de introdução no mercado e que as primeiras doses de vacina poderão chegar a Portugal no dia 26.

Essas são as datas previstas para o processo de chegada do primeiro lote de vacinas, com 9.750 doses, ao que se seguirão mais cerca de 303 mil doses a partir de dia 4 de janeiro, adiantou.

A pandemia provocou pelo menos 1.662.792 mortos resultantes de mais de 74,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se na Itália (67.894 mortos, mais de 1,9 milhões de casos), seguindo-se Reino Unido (66.541 mortos, mais de 1,9 milhões de casos), França (60.229 mortos, mais de 2,4 milhões de casos) e Espanha (48.926 mortos, quase 1,8 milhões de casos).