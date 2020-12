Covid-19: Vacinação em Portugal começa pelos profissionais de saúde, entre 27 e 29 de dezembro

Veja também:

A vacinação contra a Covid-19 em Portugal começa entre 27 e 29 de dezembro, anunciou esta quinta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido.

“Essa previsão de entrega das vacinas acontecerá ainda no mês de dezembro. Como está a ser comunicado hoje pela Comissão Europeia, aquilo que os países estimam que possa acontecer é que o calendário de vacinação possa ser alinhado entre todos e possa iniciar-se entre 27 e 29 de dezembro”, declarou a ministra da Saúde.



Em conferência de imprensa após uma reunião com responsáveis do planeamento da vacinação, Marta Temido declarou que a Agência Europeia do Medicamento poderá emitir a 23 de dezembro a autorização condicional de introdução no mercado e que as primeiras doses de vacina poderão chegar a Portugal no dia 26.



Essas são as datas previstas para o processo de chegada do primeiro lote de vacinas, com 9.750 doses, ao que se seguirão mais cerca de 303 mil doses a partir de dia 4 de janeiro, adiantou.



Os profissionais de saúde serão os primeiros a receber a nova vacina para o coronavírus nos dias iniciais do processo, disse a ministra no final de uma reunião de trabalho, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

“Face à dimensão deste lote será focado nos profissionais de saúde, porque são aqueles que na primeira linha nos poderão a ajudar a proteger os restantes.”