Morte de Ihor Homenyuk: Rio responsabiliza ministro por "falha" no SEF

Veja também:

O presidente do PSD defende que o ministro da Administração Interna tem responsabilidade "política" na "falha" que levou à morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Eduardo Cabrita deve explicar-se e, depois, o primeiro-ministro “decidir” da sua continuidade, afirma Rui Rio.

No final de uma audiência com a Confederação do Turismo Português, o líder social-democrata foi questionado se Eduardo Cabrita tem condições para continuar no Governo.

“Como sabem tenho sempre muita dificuldade em dizer que um ministro deve sair porque entendo que isso é da inteira responsabilidade do primeiro-ministro. Dada a gravidade da situação - até porque, ao que parece não é uma situação pontual, mas um padrão do comportamento do SEF - tem de vir a público dar as suas explicações”, afirmou Rui Rio, considerando que não é suficiente a demissão da diretora do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), anunciada na quarta-feira.

Para Rui Rio, “em face das explicações ou não explicações” do ministro - que irá ao parlamento na próxima terça-feira - o primeiro-ministro deve “decidir” sobre a sua continuidade no Governo.

“Quer ele sai, quer não saia, no fim é sempre o primeiro-ministro que é julgado”, afirmou.