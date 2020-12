Lucas Veríssimo pode chegar ao Benfica a custo zero

O presidente da Comissão de Gestão do Santos admite que Lucas Veríssimo, e outros jogadores do plantel do clube, possam sair a custo zero, em janeiro. Orlando Rollo alertou o Conselho Fiscal para esse facto, depois de ter sido rejeitada nova proposta do Benfica pelo central.

"Sem essa receita, não temos previsão para pagar os salários dos atletas em dezembro. Podem até sair de graça em janeiro. O atleta [Lucas Veríssimo] poderá sair de graça, em função do acumular de salários em atraso. Não estou a dizer que vai, mas poderá", alerta, citado pela imprensa brasileira.

O presidente do clube é o primeiro a reconhecer que "a proposta não é a melhor", mas significa a "salvação do clube" afundado numa grave crise financeira.

Benfica pretende pagar jogador até 2025

Luís Filipe Vieira foi ao Brasil para tentar fechar a contratação de Lucas Veríssimo, central desejado por Jorge Jesus, e a oferta é de 6,5 milhões de euros, a pagar em cinco parcelas, com a primeira tranche a ser paga cinco dias após a assinatura de contrato e a última em 2025.

O Conselho Fiscal, que está incumbido de decidir sobre que propostas aceitar e rejeitar até às eleições no Santos marcadas para 12 de dezembro , já tinha rejeitado uma primeira investida dos encarnados e recusa a segunda, por não concordar com o método de pagamento.

Proposta de Rui Vitória aceite

Tanto assim é que o Conselho Fiscal aceitou a proposta do Al Nassr, de Rui Vitória. Os sauditas oferecem o mesmo montante - 6,5 milhões de euros - por Veríssimo, mas comprometem-se a pagar em duas tranches, até janeiro de 2021.

Lucas Veríssimo é um jogador pretendido por Jorge Jesus, como o treinador já assumiu, e é o principal ativo do Santos. O central, de 25 anos, cumpre a quinta época no clube onde foi formado.

Esta temporada tem 28 jogos disputados e dois golos marcados. Lucas Veríssimo ainda não foi internacional pelo Brasil.