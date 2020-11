Luís Filipe Vieira no Brasil para contratar Lucas Veríssimo

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, está no Brasil para contratar Lucas Veríssimo, central do Santos.

A presença do líder encarnado no Brasil, inicialmente avançada pela TVI, foi confirmada pela Renascença, que apurou, também, que é provável que Vieira tenha uma reunião com responsáveis do Santos já na quarta-feira.

Lucas Veríssimo, de 25 anos, é um desejo de Jorge Jesus para reforçar o plantel do Benfica e poderá chegar chegar à Luz em janeiro.

A última oferta da SAD do Benfica contemplava um empréstimo com cláusula de compra obrigatória de 6,5 milhões de euros, valor que seria pago em prestações.

Os conselhos Deliberativo e Fiscal do Santos, que têm a palavra nesta fase interina de gestão do clube da Vila Belmiro, chumbaram a venda na semana passada. No entanto, o Benfica acredita que a contratação de Lucas Veríssimo continua a ser possível.