Entrevista a Cristina Fonseca: ​“O nosso mercado é demasiado pequeno, é uma grande vantagem” para as startups

“Mas outro fator importante é o tamanho do nosso mercado, porque o nosso mercado é demasiado pequeno e, por isso, quando um empreendedor começa uma empresa pensa global a partir do primeiro dia. Para uma empresa se tornar um marco, a nível global, precisa de apontar ao mundo e é isso que os empreendedores em Portugal estão a fazer. Começa-se em Portugal, mas a solução é pensada para o mundo e isso é sem dúvida uma das razões que contribui para o sucesso.”

“Em relação a Portugal e ao setor da tecnologia, diria que temos imenso talento, que é o que é preciso e é um dos elementos fundamentais para criar empresas de tecnologia de sucesso”, começa por explicar Cristina Fonseca, que é um dos rostos da Indico Capital Partners , empresa que atua no setor do capital de risco e empreendedor.

Com três empresas startups destas, Portugal está na linha da frente do mundo tecnológico. Entre países da mesma dimensão, apenas Israel e Bélgica têm valores comparáveis. Razão para perguntar o que é que Portugal está a fazer bem. Em entrevista à Renascença para a Web Summit, Cristina Fonseca aponta dois fatores, o talento e o tamanho do mercado interno.

Depois de uma década do lado das startups e das empresas, Cristina Fonseca trocou de camisola e dedicou-se ao investimento. Fê-lo mais cedo do que tinha pensado, mas não se arrepende.

A empresária explica que “algumas destas empresas de sucesso foram criadas nos EUA, ou estão lá baseadas, mas foram criadas por fundadores europeus e a maioria desses fundadores estão a regressar à Europa e a fixarem-se cá. Agora sabem como é que o jogo funciona, sabem o que é preciso, têm as redes de conhecimentos e sabem como angariar investimento. Estão a voltar para a Europa, alguns empurrados pela pandemia, mas outros porque estão a repensar o que é importante para as suas vidas e querem estar mais perto das famílias, por isso acho que vamos ter grandes oportunidades na Europa”.

Enquanto otimista, a investidora diz que este período de crise tem os seus desafios, mas deve ser aproveitado por quem tem boas ideias. Ao mesmo tempo avisa que os investidores não ficam satisfeitos com pouco.

“Eu passo muito tempo a explicar a quem nos vem pedir investimentos que se eu tiver um fundo de 50 milhões, em dez anos eu preciso de obter – se quero ser bem-sucedida – pelo menos três vezes essa quantidade, ou seja, tenho de dar aos meus investidores 150 milhões. Mas no mínimo tenho de poder devolver-lhes o que investiram. Como o investimento em startups é muito arriscado, eu parto do princípio que vou investir em 20 empresas e que uma delas vai ter muito sucesso e tornar-se um unicórnio. As restantes, provavelmente, vão morrer, ou não cumprem as expetativas e não dão retorno. Por isso, preciso que essa empresa bem-sucedida me renda 50 milhões quando for vendida.”

“Se eu tenho 10% da empresa isso quer dizer que para obter 50 milhões a empresa tem de ser vendida por pelo menos 500 milhões. Por isso, nós temos de acreditar que cada empresa em que investimos vai ser vendida por pelo menos 500 milhões. É por isso que falamos tanto de unicórnios, porque é a única maneira de conseguir que as contas continuem a bater certo.”

E conclui. “Quando os empreendedores vêm ter connosco para angariar fundos é muito importante que percebam que isto é um jogo difícil, e é um jogo em que ou se aponta para a grandeza, ou para mim não vai ser interessante. Se eu investir um milhão e você me devolver três milhões, isso não chega. Eu preciso que multipliquem o meu capital 50 ou 100 vezes. É esse o jogo que estamos a jogar.”

Cristina Fonseca foi uma das convidadas para o Web Summit de 2020, numa conversa com o jornalista da Renascença Filipe d’Avillez, que foi transmitida esta quinta-feira.