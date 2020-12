Eduardo Lourenço fez-nos "ultrapassar limitações mentais que tínhamos posto a nós próprios”

A visão abrangente que Eduardo Lourenço tinha sobre Portugal ajudou os portugueses a mudarem a perspetiva sobre si próprios, diz D. Manuel Clemente à Renascença no dia em que se realizou o funeral do ensaísta.

“Eduardo Lourenço deixa-nos um legado grande de quase um século de vida – vivida, convivida, pensada e que foi compartilhando connosco, olhando-nos a nós, portugueses, no contexto mundial, fazendo-nos ultrapassar limitações mentais que tínhamos posto a nós próprios”, afirma.

E fê-lo “analisando-nos no passado, no presente e projetando-nos no futuro em termos portugueses, europeus, mundiais”, acrescentou.