Morreu aos 97 anos o pensador e ensaísta Eduardo Lourenço

Licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas, na Universidade de Coimbra, em 1946, aí inicia o seu percurso, como assistente e como autor, com a publicação de "Heterodoxia" (1949).

Eduardo Lourenço Faria nasceu em 23 de maio de 1923, em S. Pedro do Rio Seco, no concelho de Almeida, na Beira Baixa.

"Na verdade, falo de mim em todos os textos", disse Eduardo Lourenço sobre a sua obra, citado pelo Centro Nacional de Cultura, nas páginas que lhe dedica online. " Cada um dos assuntos por que me interesso daria para ocupar várias pessoas durante toda a vida . [Mas como] não possuo vocação heteronímica, tenho procurado encontrar um nexo entre as minhas diversas abordagens da realidade".

Era Oficial da Ordem Nacional do Mérito, Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras e da Legião de Honra de França.

Eduardo Lourenço recebeu o Prémio Camões (1996) e o Prémio Pessoa (2011). Entre outras distinções, recebeu as insígnias de Grande Oficial e a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.

A missa vai ter lugar quarta-feira no Mosteiro dos Jerónimos, às 12h00. Será concelebrada pelos cardeais D. Manuel Clemente e D. Tolentino Mendonça.

O ensaísta Eduardo Lourenço, Prémio Camões e Prémio Pessoa, morreu esta terça-feira, aos 97 anos. A informação foi confirmada à Renascença por fonte próxima do autor. O professor, filósofo, escritor, crítico literário, interventor cívico, várias vezes galardoado e distinguido, foi um dos pensadores mais proeminentes da cultura portuguesa.

Reações: "Mente brilhante", "destacado intelectual", "pensador de espírito livre"

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu através de uma mensagem no site da presidência, onde disse que“Eduardo Lourenço foi, desde o início da segunda metade do século passado, o nosso mais importante ensaísta e crítico, o nosso mais destacado intelectual público”.

Segundo o Presidente, “devemos-lhe algumas das leituras mais decisivas de Pessoa, que marcam um antes e um depois, e um envolvimento, muitas vezes heterodoxo, nas questões religiosas, filosóficas e ideológicas contemporâneas, do existencialismo ao cristianismo conciliar e à Revolução”.

“E entre todos os intelectuais portugueses da sua envergadura, nenhum outro foi tão alheio à altivez, à auto-satisfação, ao desdém intelectual, ao desinteresse pelas gerações seguintes”, sublinhou na nota.

O primeiro-ministro já reagiu à morte de Eduardo Lourenço. Em declarações aos jornalistas, esta manhã, declarou que esta quarta-feira será dia de luto nacional. Na sua intervenção lembrou o autor de “uma das maiores obras ensaísticas portuguesas", que “ajudou muito a refletir sobre os fatores de intemporalidade nacional”, incitando os portugueses a prosseguir as lições deixadas.

A Ministra da Cultura já reagiu no Twitter. “Não posso deixar de lamentar profundamente a morte de Eduardo Lourenço, uma das mentes mais brilhantes deste país. Eduardo Lourenço foi um pensador, arguto e sensível como poucos e incansável combatente do caos dos dias”, escreveu Graça Fonseca.

O director do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura destaca o homem cordial, um pensador que cujo convívio acabava por seduzir. À Renascença Seabra Pereira diz que nunca houve pensador mais contemporâneo. “Nunca houve na nossa contemporaneidade pensador mais atualizado em todos os aspetos universais do pensamento, e, no entanto, sempre fiel aos mesmos fundamentos antropológicos, axiológicos, éticos e à consequente obrigação - dizia ele - de suportar a liberdade humana em todos os domínios.”

A Fundação Calouste Gulbenkian recorda o ensaísta como o “pensador de espírito livre e olhar profundo”, que fez parte da sua administração durante dez anos. Numa mensagem de “profundo pesar pela morte do professor Eduardo Lourenço, colaborador de longa data e administrador não-executivo da Fundação entre 2002 e 2012”, a presidente do Conselho de Administração, Isabel Mota, destaca "a sua imensa cultura, alavancada por uma enorme sede de conhecimento e interesse pelo sentido das coisas, o seu amor pela História, o seu discreto sentido de humor".

“Pensador de espírito livre e olhar profundo, aberto e sempre diferente sobre as questões, o professor Eduardo Lourenço deu, ao longo dos anos, um importante contributo na forma de se pensar o destino português”, disse a presidente, citada pelo comunicado da instituição.