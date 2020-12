Guardiola ficou aborrecido com a atitude defensiva do FC Porto

Pep Guardiola mostrou-se desagradado com o estilo de jogo encerrado e agressivo do FC Porto na receção ao Manchester City, que valeu um empate sem golos, apesar do "grande jogo" dos ingleses.

Em declarações à Eleven Sports, o treinador do City foi questionado sobre se ficara surpreendido com a estratégia defensiva dos portistas. "Pergunta ao treinador deles", respondeu, com cara de poucos amigos.

Atitude que dá seguimento ao desentendimento entre os dois treinadores no jogo da primeira volta, em Manchester, e à troca de palavras previamente à partida - Sérgio Conceição acusara Pep Guardiola de pressionar a arbitragem, algo que o espanhol refutara: "Não é verdade."