Guardiola. "O que Sérgio Conceição disse não é verdade"

"Não concordo com o que ele disse, que nós tenhamos pressionado o árbitro. Não somos esse tipo de equipa. Uma coisa é uma ação com que não concordámos, outra é uma generalização. Esse não é o nosso comportamento. O que ele disse não é verdade", afirmou.

Será curioso o reencontro entre Pep Guardiola e Sérgio Conceição, esta terça-feira, no Estádio do Dragão. Será curioso perceber se vão esclarecer o aparente mal-entendido gerado no jogo de Manchester, na 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Após a derrota em Manchester, em que os responsáveis do FC Porto tiveram razões de queixa da arbitragem, Sérgio Conceição ironizou, dizendo que tinha "muito que aprender com Guardiola, pela maneira com que ele pressiona a arbitragem, fala com jogadores adversários e com o banco adversário".

"Ele é um grande exemplo. Tenho que aprender com isso. Éramos anjos comparados ao outro banco", completou.

Guardiola destacou, sempre que falou do FC Porto, a agressividade e o espírito dos dragões, considerando que são traços que definem, de forma positiva, a equipa.

O próximo desafio é esta terça-feira, às 20h00. Já qualificado para os oitavos de final, o City procura assegurar a vitória no grupo, no Estádio do Dragão. O Porto, se vencer ou empatar, garante o apuramento para a próxima fase. Caso o Olympiacos não vença o Marselha, no outro jogo do grupo, a equipas portuguesa qualifica-se, independentemente do resultado frente aos ingleses.