Pietro será o quarto Fittipaldi a correr na Fórmula 1

Pietro será o quarto elemento da família Fittipaldi a correr na Fórmula 1. Piloto de reserva da Haas, o brasileiro, nascido nos Estados Unidos, foi confirmado pela equipa como substituto de Romain Grosjean no GP de Shakir, no Bahrain.

A próxima prova da F1 acontece, de novo, no Bahrain, onde no domingo Grosjean sofreu um violento acidente que resultou na explosão do seu carro.