Estado de emergência. Protesto de empresários no Porto gera "desacatos" com a PSP

Além do arremesso de garrafas contra elementos das forças de segurança, os manifestantes colocaram caixões [simbolizando a morte do setor] a arder, obrigando à intervenção policial.

Este protesto, que começou cerca das 16h00 e reúne mais de mil empresários a contestar medidas que consideram restritivas impostas pelo Governo de António Costa para travar a pandemia de Covid-19, resultou em “desacatos” com a polícia, que os agentes estão a tentar controlar, constatou a Lusa no local.

Empresários do setor da restauração, bares e comércio em protesto na Avenida dos Aliados, no Porto, esta sexta-feira à tarde arremessaram garrafas contra agentes da PSP e queimaram caixões simbólicos, durante a manifestação convocada pelo chamado movimento "A Pão e Água".

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 114 concelhos, número que passa a 191 a partir de segunda-feira.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.294.539 mortos em mais de 52,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.250 pessoas dos 204.664 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.