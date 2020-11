Ricardo Soares é o novo treinador do Gil Vicente, conforme anunciou o clube minhoto, esta sexta-feira, no Facebook.

Conforme a Renascença avançou em tempo oportuno, o ex-treinador do Moreirense rende Rui Almeida, cuja saída foi oficializada na quarta-feira. O Gil Vicente não adiantou detalhes sobre o contrato de Ricardo Soares.

Rui Almeida deixou o Gil Vicente no 17.º lugar do campeonato, ao fim de sete jornadas, com cinco pontos, fruto de uma vitória e dois empates.



Ricardo Soares, entretanto substituído por César Peixoto, conduziu o Moreirense à 11.º posição da I Liga, ao fim de seis encontros, com o saldo de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O clube cónego não disputou a sétima jornada, com o Paços de Ferreira, devido a um surto de Covid-19 no plantel. Se vencer esse jogo, isolar-se-á no quinto lugar.



O novo técnico do Gil Vicente será apresentado esta sexta-feira, às 12h30.