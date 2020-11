Legionella. “Sistema de saúde escolheu que as pessoas sem Covid iam morrer mais”

O comentador da Renascença Henrique Raposo mostra-se preocupado com a falta de atenção que as doenças não Covid estão a ter.



“O sistema de saúde escolheu que as pessoas sem Covid iam morrer mais”, disse o comentador no espaço de debate do programa da Renascença “As Três da Manhã”, a propósito do surto de legionella na região litoral norte do país que já fez pelo menos seis vítimas mortais.

Henrique Raposo aludiu às declarações domédico intensivista Gustavo Carmona que antevê estar para breve a altura em que se terá de começar a decidir quem são os doentes que serão salvos e os que vão ser deixados à sua sorte.

“É gravíssimo, é triste, mas isso já está a ser feito desde março e o sistema de saúde escolheu que as pessoas sem Covid iam morrer mais e estão a morrer em casa, sozinhas”, argumenta.

Já Jacinto Lucas Pires, por seu lado, lamenta que haja “falhas nas equipas no terreno”.

“Há falhas de pessoas, não há gente suficiente e especializada. Isso devia ter sido tratado antes, pelo menos depois da primeira vaga”, remata.