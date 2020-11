“Teremos de decidir em relação a pessoas que vão ficar dias em isolamento à espera da morte”

Gostava que começasse por relatar como é que é um dia-tipo no serviço em que trabalha no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, agora que os casos de Covid-19 no Norte do país dispararam?

Em relação à dimensão do fenómeno que estamos a viver, combate com todas as forças os que apelida de negacionistas ou os que relativizam a Covid chamando-lhe "gripe", e deixa um aviso: "Já não temos a capacidade de dar o melhor tratamento a todos os doentes."

Aos 40 anos, este clínico teme que esteja para breve o momento em que se terá de começar a tomar decisões sobre quem tratar e salvar, e em relação à chegada desse momento intensifica o tom: "A maior parte das pessoas não compreende o que é sair do seu local de trabalho com as lágrimas nos olhos, e sofrer com as suas decisões, a remoê-las e a revisitar esses processos dolorosos para todo o sempre."

Gustavo Carona, médico intensivista e anestesista do Hospital Pedro Hispano em Matosinhos, está habituado a lidar com situações em que a vida e a morte se decide em poucos instantes, não fosse ele tarimbado em situações de catástrofe, com passagens em mais de uma dezena de missões humanitárias em países como Iraque, Síria, Paquistão, Afeganistão, República Centro-Africana ou Congo. Mas mesmo com este histórico, é ele mesmo que confessa que nunca "viveu algo tão intenso como esta experiência". Ela tem um nome: Covid-19. E tomou-lhe conta de quase todos os minutos nos últimos nove meses.

Na minha opinião e na minha experiência não. E nos hospitais do Grande Porto − com quem vou tendo algum contacto e do que vou vendo na televisão de pessoas que têm a mesma visão do terreno que eu tenho − não falha o material. Isto falha nos recursos humanos. É impossível o mesmo número de pessoas tratar dez vezes mais doentes. É impossível. Nunca estaríamos preparados para isto.

A maioria destas discussões públicas estão contaminadas por uma enormíssima falta de pragmatismo. Se é verdade que mais ventiladores nos permitiriam mais capacidade de resposta, e se há coisa com que não queremos falhar é com o material, nós percebemos que o afunilamento da nossa capacidade de resposta a esta pandemia e as suas consequências diretas e indiretas nunca seriam os ventiladores, seriam sempre os recursos humanos, que não se conseguem exponenciar, nem aumentar da noite para o dia.

Temos de fazer o nosso trabalho, e ensinar os mais novos que, entretanto, se vão adaptando para reforçar as equipas. Temos ainda de reaprender protocolos e formas de atuação quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista da organização, que nos exigem uma concentração e uma resiliência emotiva muito grande.

Sem dúvida, não há margem para dúvida de que é o nosso comportamento. É a dificuldade de cruzarmos dois componentes da nossa vida que são essenciais: um é o trabalho, e no trabalho entenda-se as escolas; e o outro a nossa vida lúdica, social que é imprescindível.

Não podemos estar em contacto com tantas pessoas, temos de usar máscara sempre que possível, estar afastados sempre que possível, temos de nos autoisolar à mínima dúvida de que tenhamos sintomas e cumprir as quarentenas. Tudo isto está sabido desde março, mas ainda estamos a falhar no básico. Estamos sempre à espera que os telejornais nos deem resposta de medicamentos, da vacina, do número de ventiladores, da aplicação, tudo temas que gostamos muito de discutir, mas estamos a falhar o básico, perceber que o nosso comportamento individual está a colocar vidas em risco. Está a pôr hospitais no colapso. É isso que está a faltar.

Falhámos na comunicação. Temos de saber comunicar com as crianças, com os adolescentes, com os senhores que estão a ver futebol no café, temos de pôr os influencers, os jogadores de futebol, a comunicar, porque estas pessoas não veem os telejornais e não absorvem a mensagem principal.

O que me parece é que, tal como muitos outros temas, não são as regras que estão bem ou mal feitas. É a sua comunicação, aplicabilidade e fiscalização. É o que me parece que falhou nos últimos dois meses, em que começámos a perceber que estávamos a ir de frente contra um comboio em andamento. Esta forma de passarmos os números às pessoas, três mil, quatro mil, cinco mil, anestesia-as completamente, torna-as indiferentes e incapazes de absorver a mensagem.

Mas neste caso nunca é médica, a saúde pública interfere com a sociedade civil e com os seus comportamentos.

Não gosto muito de comentar porque rapidamente entramos na política, que é um campo que me afasto com muita vontade...

Estamos perante um desafio que quase que duplica as necessidades dos serviços de saúde a variadíssimos níveis. Nos cuidados intensivos estamos à volta dos 400 doentes Covid positivo. Esta é a capacidade de cuidados intensivos prévia à pandemia. E todos os outros doentes? Como é que nós temos capacidade, e qualidade, e certificação de que não cometemos erros e de que as pessoas mais competentes estão a supervisionar os atos mais diferenciados? É impossível. O Serviço Nacional de Saúde de nenhum país nunca estaria preparado para uma coisa de uma dimensão que é imprevisível, e que nunca existiu na nossa história recente.

Pois, isto atinge tantas proporções, tantas perspetivas, que é difícil ter imaginação para compreender o desafio individual que cada pessoa está a passar para compreender e cumprir a sua quota parte de responsabilidade. Há pessoas que têm mais capacidade de se confinar, de estar em teletrabalho e de se fecharem na sua bolha. Este último, é um conceito que temos de interiorizar nas nossas cabeças. Há outras pessoas que pelo seu trabalho, pela necessidade de utilizarem os transportes públicos, pelo que são as formas de subsistência têm muita dificuldade em cumprir as regras que são exigidas. Não tenho resposta para metade dos casos, mas acredito piamente que informados e consciencializados tínhamos melhores resultados do que estamos a ter agora.

O que algumas pessoas não têm a capacidade de compreender é que a crise económica e social está à proporção do desafio da saúde. Quanto pior estiver o controlo da pandemia, mais dificuldade vamos ter em gerir alguns negócios e continuar algumas atividades económicas, isto sustentado naquilo que é a opinião de peritos e no que aconteceu em epidemia e pandemias.

Não me parece que sejam um problema de saúde pública muito grande, mas são francamente anti-pedagógicos, leva a que os comportamentos individuais das pessoas se tornem mais confusos. Não conseguimos interiorizar uma reflexão que não compreendemos. Acredito que cruze com outra urgência, outra crise, para não exterminar alguns negócios que estão a passar dificuldades.

Acha que as medidas de combate à pandemia têm sido explicadas com rigor e lógica científica? Não lhe parece que para o cidadão é difícil de perceber que possamos estar seis à mesa num restaurante, mas caso se trate de uma celebração só podem estar cinco?

A rutura não é um fenómeno de tudo ou nada. As pessoas têm alguma dificuldade em absorver este conceito. Na minha humilde opinião, na minha realidade hospitalar e naquela que tenho mais contacto de proximidade do Grande Porto e do Norte, essa rutura já aconteceu. Já não temos a capacidade de dar o melhor tratamento a todos os doentes.

Mas não podemos dizer o contrário: sem economia não há saúde pública nem combate à pandemia?

Os países que estão a dar melhor resposta de economia vs. pandemia são os países asiáticos, quer sejam autocracias, que obviamente são criticáveis do ponto de vista humanista, quer sejam democracias sólidas como Taiwan e a Coreia do Sul.

Conseguiram incutir o controlo da pandemia que lhes permitiu continuar a economia de forma quase intocada. O nosso problema é a entropia da nossa sociedade em que uns gritam para um lado e outros para o outro.

Temos dificuldade em respeitar a liderança, independentemente de concordarmos. A desorientação das pessoas em relação à atitude individual e coletiva faz com que tenhamos perdido o controlo da pandemia, quer por imposições do Governo, quer pelo aumento das mortes que teria sempre impacto nas atividades económicas.

Já disse que estamos perto do momento em que vamos ter de fazer escolhas entre doentes Covid e não Covid. Como serão feitas essas escolhas?

É sabido que a Ordem dos Médicos e a Sociedade de Cuidados Intensivos já emitiu um comunicado, nunca concretizando os critérios, mas balizando as perspetivas de interpretação que os médicos devem ter em conta para tomarem este tipo de decisões.

"Tenho vivido nos últimos tempos uma intensidade emotiva que não tem paralelo. Acho que a maior parte das pessoas não compreende o que é sair do seu local de trabalho com as lágrimas nos olhos, e sofrer com as suas decisões, a remoê-las e a revisitar esses processos dolorosos para todo o sempre."

Temos de gerir recursos e olhar para as pessoas no seu potencial de vida, isto tem a ver com a idade e com as doenças associadas, a reserva fisiológica e a capacidade funcional que as pessoas têm. É olhar para o doente com a gravidade da doença e o seu estado prévio e a sua possibilidade de a ultrapassar. É a forma mais democrática e humana de exercer medicina perante um desafio destes, é super-doloroso para quem o faz até porque aquilo que caracteriza esta doença é a sua lentidão. Se calhar não seria tão difícil tomar decisões que são de minutos. Teremos de decidir em relação a pessoas que ficam dias em isolamento no hospital à espera da sua morte, e isto tem uma dureza emocional para os profissionais de saúde que é muito difícil de explicar para quem não está dentro de um hospital.

Sabemos que a idade não será o único critério, haverá as comorbilidade, mas entre comorbilidades como se avaliará?

Isto é tudo menos uma ciência exata e não é possível de pôr numa folha de excel e encontrar um resultado. Será sempre uma manobra interpretativa do corpo clínico e sujeito a interpretações diferentes, por médicos diferentes. Isto sempre será assim, a medicina não é uma ciência exata que exclui o clínico da sua interpretação.

Que impacto terá nos médicos que tomam essas decisões e que ao contrário de si não são preparados para a medicina de catástrofe?

Eu confesso que tenho vivido nos últimos tempos uma intensidade emotiva que não tem paralelo. Acho que a maior parte das pessoas não compreende o que é sair do seu local de trabalho com as lágrimas nos olhos, e sofrer com as suas decisões, a remoê-las e a revisitar esses processos dolorosos para todo o sempre. Isto tem um impacto enormíssimo nas pessoas, sendo que também se aprende, também se vai calejando com a experiência.