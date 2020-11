Epidemiologista prevê 11 mil casos e 100 mortes diárias por Covid-19 em dezembro

Veja também:

Na semana em que Portugal tem registado novos máximos de mortes associadas à Covid-19, há quem preveja um pico de 11 mil casos e uma centena de óbitos diários devido à doença já no próximo mês de dezembro.

As projeções são do professor de epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Manuel Carmo Gomes, com base num cenário em que as medidas do Governo no âmbito do estado de emergência não se revelem eficazes.

“Eu não sei se os portugueses vão ou não aderir às medidas e não consigo avaliar que impacto terá no Rt”, mas se este indicador se mantiver estável “Portugal chegará, na segunda semana de dezembro, aos 11 mil casos diários”, adianta o especialista, em entrevista à Renascença esta terça-feira.

De acordo com a mesma previsão, na semana seguinte, o número de mortes chegará a um máximo de 100 em apenas 24 horas.

A taxa de letalidade global da Covid-19 em Portugal baixou face à primeira vaga, mas o número de vítimas mortais por dia tem vindo a aumentar.

“A probabilidade de o doente infetado morrer baixou, mas como o número de internamentos tem continuado a subir muito, em termos absolutos, o número de mortes também sobe muito”, explica o epidemiologista.

No entanto, se as medidas adotadas pelo Governo se revelarem eficazes, o número de infeções, internamentos e mortes pode desacelerar, assegura Carmo Gomes.

Portugal registou, esta terça-feira, mais 62 mortos e 3.817 infetados com Covid-19. Com estes números, Portugal ultrapassou as três mil vítimas mortais (3.021) desde o início da pandemia.