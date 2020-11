Portugal ultrapassa três mil mortos. Mais 62 mortes e 3.817 infetados nas últimas 24 horas

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) registou, nas últimas 24 horas, mais 62 mortos e 3.817 infetados com Covid-19. Com estes números, Portugal ultrapassa as três mil vítimas mortais (3.021) da doença, desde o início da pandemia.

Ainda segundo o documento, há mais 91 pessoas internadas com Covid-19, para um total de 2.742, das quais 382 em cuidados intensivos (menos nove).

Há neste momento mais de 100 mil recuperados da doença no país. Nas últimas 24 horas registou-se o segundo melhor dia de casos recuperados, 4.795, o que se refletiu no número de casos ativos que caiu para 77.338 (menos 1.040 do que ontem).



Dos novos casos, 2.663 registaram-se na região Norte, enquanto em Lisboa registaram-se 736 novos casos. Por faixa etária, foi entre is 40 e 49 anos que se verifou o maior aumento de casos (635).

Quanto às vitimas mortais, duas mortes registaram-se na faixa etária entre os 40 e os 49 anos, uma entre os 50 e os 59, sete entre os 60 e os 69 anos, 13 entre os 70 e os 79 anos e 39 mortes acima dos 80 anos.

Desde o início da pandemia, Portugal já teve confirmação de 187.237 casos positivos da doença.