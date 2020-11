Paços-Porto foi o pior jogo da Sérgio Conceição como treinador

Insatisfeito com a prestação da equipa e com as suas próprias opções, o treinador lamenta, mas reconhece que "estes tropeções, infelizmente, acontecem".

Os algarvios chegam ao Dragão na urgência de pontos, no penúltimo lugar, mas o Porto está preparado para as dificuldades que as "boas individualidades e o coletivo interessante" do Portimonense poderão colocar.

O jogo, a contar para a 7.ª jornada, é este domingo, às 17h30, e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

A adaptação de Felipe Anderson

Questionado sobre Felipe Anderson, que nem sequer esteve no banco frente ao Marselha, e que, de acordo com a imprensa, foi tema de conversa entre a sua empresária e a direção da SAD, Sérgio Conceição deu a entender que o internacional brasileiro ainda não está a treinar como ele exige.

"Comigo ninguém falou. Para falar comigo tê de falar de jogos e de treinos. Agora o que a irmã [e representante] do Felipe Anderson fala com o presidente não vou lhe vou perguntar", responde.