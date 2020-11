Liga e Federação juntam esforços para resolver obstáculos causados pela pandemia

Veja também:

A Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol vão juntar esforços para dar uma resposta unificada aos problemas que possam surgir por causa da pandemia durante a presente época desportiva.

Num comunicado enviado à Renascença, as duas entidades explicam que será criado um “comité jurídico para avaliação e unificação das respostas que se coloquem durante toda a época desportiva, na salvaguarda da integridade das suas competições” bem como um “comité clínico para acompanhamento das obrigações dos clubes e Sociedades Desportivas participantes nas competições, durante toda a época desportiva”.

Assim, por exemplo, os jogos que forem adiados ou suspensos por ordem das autoridades de saúde “serão, no limite do que a calendarização permita, reagendados no mais curto espaço de tempo possível”.

A FPF e a Liga Portugal comprometem-se ainda a “estudar em conjunto eventuais alterações regulamentares que enquadrem, no melhor interesse dos clubes e Sociedades Desportivas, todas as situações de exceção suscitadas pela pandemia Covid-19”, pode ler-se.

O comunicado termina com o compromisso de as duas organizações colocarem “todo o esforço das suas direções para uniformizar procedimentos e sensibilizar Sociedades Desportivas, clubes e autoridades para a salvaguarda do futebol, face à atual declaração de estado de emergência.”