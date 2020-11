Covid-19. Terceiro maior aumento de internamentos desde início da pandemia

Os dados deste domingo revelam, contudo, uma diminuição no número de pessoas nos cuidados intensivos (menos duas ), pelo que todas as admissões (150) foram para a enfermaria, onde neste momento estão 2.122 doentes. Nos cuidados intensivos, estão 284.

Portugal conta mais 3.062 infeções pelo novo coronavírus e 37 óbitos de pessoas com Covid-19. Os números divulgados neste domingo pela Direção-Geral de Saúde revelam ainda o maior aumento no número de internamentos desde o dia 2 de abril – o terceiro desde o início da pandemia.

O boletim epidemiológico indica também que, nas últimas 24 horas, 1.491 doentes conseguiram recuperar da doença causada pelo novo coronavírus.

Quanto aos novos casos, Portugal regista neste domingo o maior aumento na faixa etária dos 40-49: 513 novas infeções.

A maioria está no Norte (52,8% dos novos casos - ou seja, 1.616 infeções) seguido da região de Lisboa e Vale do Tejo (28,6%, mais 876), do Centro (430), Alentejo (74), Algarve (59), Madeira (seis) e Açores (um).