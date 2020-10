Especialista. Celebração do Natal na Europa vai depender de medidas adotadas agora

A celebração do Natal este ano na Europa vai "depender muito" das medidas adotadas agora pelos países europeus para combater a pandemia de covid-19, avisa o Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

"Ainda falta algum tempo, mas penso que a forma como o Natal será celebrado depende muito do que for feito agora", declara o diretor do departamento de Vigilância do ECDC, Bruno Ciancio, em entrevista à agência Lusa.

Numa altura em que a Europa está a registar, por dia, cerca de 250 mil novos casos e mais de 2.000 mortes, o responsável acrescenta: "Se formos capazes de reverter esta tendência, isso irá permitir que possamos ter um bom Natal".

Ainda assim, admite que, à semelhança do verão, esta será uma época natalícia atípica.