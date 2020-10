Situação da Covid-19 "é grave". Marcelo diz que é preciso "repensar o Natal em família"

Marcelo Rebelo de Sousa diz que era esperado que o número diário de casos ultrapasse o milhar, como aconteceu na quinta-feira, e é preciso enfrentar a situação, implementar medidas e respeitar as regras de segurança sanitária.

“Estamos já num período só comparável na gravidade na pandemia aquele que foi vivido no início da Primavera. Isso significa que é um período muito grave", afirmou o chefe de Estado à margem de uma visita ao Hospital de Braga.

O novo coronavírus entra-nos primeiro no corpo, e (...)

"Teremos de conviver com isso. Implica por um lado tomar medidas, e como sabem, terminando a situação de contingência no dia 15, já foi anunciado que o Governo vai reapreciar a situação e as medidas a adotar para depois de 15 de outubro em função dos números dos próximos dias e possível previsão duas semanas seguintes."

“É preciso que as pessoas percebam que isto é uma tarefa de todos e essa tarefa de todos significa cada qual por si fazer um esforço”, apela o Presidente da República.

“Marcelo Rebelo de Sousa diz que esse “esforço” pode ser utilizar máscara em espaços públicos mais movimentados ou repensar o Natal em família.

“Se é preciso repensar o Natal em família, repensa-se o Natal em família. Não pode ser um Natal com 100, 60, 50 ou 30 pessoas, divide-se o Natal pelas várias componentes da família. É preciso repensar programas que se tem com os amigos ou convivência social, é preciso ter precaução adicional. Neste período de pico que estamos a viver, vamos fazer esse esforço.”

O Presidente considera que “as pessoas têm um papel fundamental” no combate à pandemia, têm que cumprir, não basta tornar obrigatório.

EVOLUÇÃO DA COVID-19 EM PORTUGAL