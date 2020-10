Luís Filipe Vieira: "Se eu fosse megalómano teria feito uma equipa muito superior"

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica e candidato às eleições de quarta-feira faz do aumento do investimento desportivo - com o objetivo de alcançar mais títulos e de aproximar o Benfica do muito desejado título europeu - uma das bandeiras da sua campanha. Em entrevista exclusiva a Bola Branca, o candidato pela lista A reafirma o propósito expresso no seu programa, mas avisa que não colocará em risco a linha que tem seguido e que é sustentada pelos bons resultados financeiros alcançados na última década. Vieira admite que seria fácil seguir esse rumo e deixar para próximas direções a resolução dos problemas que daí adviriam, mas esse regresso ao passado é um caminho que recusa percorrer. "Se eu fosse um megalómano, como alguns que já passaram por esta casa, era muito fácil. Fazendo uma equipa muito superior, hipotecando tudo e depois fechava a porta. Quem viesse a seguir que a abrisse e resolvesse", afirma o dirigente, convicto de que esse seria um retrocesso para o emblema da Luz. As contratações sonantes de Vertonghen, Otamendi, Everton, Waldschmidt e Darwin, internacionais pelos seus países, são exemplos do desejo de reforçar do plantel encarnado, aproveitando o momento atual de maior fragilidade no mercado e da disponibilidade financeira do clube. A esse propósito, Luís Filipe Vieira duvida que qualquer deles, em especial o alemão e o uruguaio, jogadores que se têm destacado neste arranque de temporada, possam sair rapidamente para outras ligas. "As cláusulas são claras e não vale a pena falar disso, porque não temos intenção de vender nenhum desses jogadores. Mas se alguém os quiser levar, só há um caminho. Se chegarem cá como foi com o João Félix, não podemos fazer nada", garante.

Sobre o agora jogador do Atlético de Madrid, Vieira lembra a concretização de um bom negócio financeiramente, mas concorda que "desportivamente pode não ser o que todos esperavam". Contudo, e apesar dos vários interessados, a decisão quanto ao clube de destino "foi do jogador" formado no Seixal. Ainda no plano dos reforços, o nome de Lucas Veríssimo, central brasileiro do Santos continua a ser associado ao Benfica e apontado à Luz na reabertura do mercado de transferências. Pinto da Costa disse publicamente que o FC Porto podia ter contratado o defesa, Vieira responde que este foi um processo em que os encarnados estiveram sempre à frente. Recusando-se a avançar mais sobre o tema, ironiza com esta declaração: "Se o FC Porto não o quis, ainda bem". O candidato pela lista A, caso vença as eleições, admite reavaliar a necessidade de reforçar o plantel. "Em novembro teremos uma reunião", que poderá servir para colmatar alguma lacuna no grupo às ordens de Jorge Jesus, sem esquecer que recentemente André Almeida lesionou-se com gravidade e não jogará mais esta temporada. São situações que a SAD irá analisar, olhando ainda para aquilo que o mercado possa oferecer como oportunidade.