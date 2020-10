João Almeida perde camisola rosa da Volta a Itália

A diferença foi suficiente para João Almeida cair de primeiro para quinto classificado da classificação geral. O português fica atrás de, por ordem, Kelderman, Hindley, Geoghegan Hart e Bilbao.

Kelderman tem 12 segundos de vantagem sobre Hindley e 15 sobre Geoghegan Hart. João Almeida fica a 2m16s do novo camisola rosa.

A boa notícia para o ciclismo português é que Rúben Guerreiro (Education First) manteve a camisola azul, de líder da montanha. Com a desistência de Giovanni Visconti (Vini Zabù-KTM), principal rival, a vitória fica ainda mais próxima. O português soma 234 pontos, contra 122 do belga Thomas de Gendt, segundo no "ranking".

Faltam três etapas para o final da Volta a Itália. A de sexta-feira, 19.ª, é quase plana. Liga Morbegno a Asti, ao longo de 258 quilómetros.