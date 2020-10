De "homem perdido" a quase Rei. Quem foi o Marquês de Pombal?

Poeta e ficcionista, o escritor Pedro Sena-Lino construiu esta biografia, agora editada pela Contraponto, com o olhar focado na pessoa de Sebastião José de Carvalho e Melo e sublinha que é “a história da vida do Marquês de Pombal” e não um retrato da obra deste governante.

Com prefácio do historiador Rui Tavares, esta biografia de uma vida de mais de 80 anos vai aos detalhes pesquisados em cartas e documentos escritos pela mão do próprio Sebastião José de Carvalho e Melo. Uma figura enigmática, cheia de contradições que despertou a curiosidade de Pedro Sena-Lino.

No outro lado da moeda deste homem público, explica o autor, está o Sebastião José “neto, filho, pai, avô e marido”, uma faceta que interessou em particular a Sena-Lino. O autor quis compreender mais sobre o Marquês que era dado a hábitos, como a caça, e saber como “se dava consigo próprio.”

Ao longo das páginas desta biografia é revelada a vida pessoal daquele que viria a tornar-se Conde de Oeiras, mas também são dadas a conhecer as figuras que marcaram Sebastião José de Carvalho e Melo no seu percurso. Isso foi possível a partir da leitura da correspondência de terceiros.

Na leitura de Sena-Lino, as anteriores biografias “sofriam, a maior parte delas, do mesmo problema. Eram um campo de batalha entre salvar o Marquês de Pombal e outros contra o Marquês de Pombal, mais olhando para ele do ponto de vista da sua gestão e do poder da sua maldade”.

A vida do Marquês de Pombal tem suscitado sucessivos interesses, já muitos autores se dedicaram a contar a vida deste homem. Um deles foi a escritora Agustina Bessa-Luís. No entanto, Pedro Sena-Lino preferiu deixar de parte o que já estava feito e mergulhar nos arquivos.

Sena-Lino aponta “a correspondência do tio do Marquês de Pombal, Marco António de Azevedo Coutinho, que era secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, com D. Luís da Cunha, o grande embaixador português em Paris”. O biógrafo diz que, com Sebastião José, mantinham “uma espécie de triunvirato” que acabou por dar ao autor “algumas imagens indiretas do que se passava na corte e do que se passava com o Marquês de Pombal”.

Uma boa parte desta biografia demora-se no período em que Sebastião José de Carvalho e Melo viveu fora, e foi embaixador em Londres e Viena. É, segundo o autor, uma passagem importante para a sua formação e olhar estrangeiro sobre Portugal.

“Os relatórios que ele enviava para Lisboa são extramente precisos, cheios de detalhes, com brilhantes análises geopolíticas que mostram, não só que o Marquês de Pombal estudava sozinho e procurava perceber, mas também sabia reunir à sua volta colegas e amigos com quem tinha discussões muitíssimo interessantes e que abriram a sua visão”, explica Sena-Lino

“De Quase Nada a Quase Rei” é uma biografia que revela também o lado frio e calculista de Marquês de Pombal, sobretudo quando planeou a expulsão dos Jesuítas de Portugal, algo que o escritor encontrou em documentos inéditos agora mostrados neste livro.

Terminada a longa escrita desta biografia de Sebastião José de Carvalho e Melo, Pedro Sena-Lino conta a sorrir: “tenho um amigo que, à medida que ia escrevendo o livro e lhe mandava uma parte, perguntava-me: ‘então, ainda gostas do Marquês?’ Eu devo dizer que procurei nunca ter no início do livro uma opinião sobre ele. Foi sempre um princípio em relação a este trabalho. Procurei fazer aquela suspensão dos juízos de época e tentar não ter uma opinião direta sobre este homem. Procurei tentar perceber, a partir dos seus escritos e da sua ação, quem ele era”.