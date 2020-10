João Leão entrega Orçamento "responsável e sem austeridade, bom para os portugueses"

O ministro das Finanças garante que este é um "Orçamento sem em austeridade, que não acrescenta crise à crise, antes pelo contrário. Aposta na recuperação rápida da economia e na continuação da melhoria do rendimento dos portugueses".

"O Orçamento também aposta e tem como grande objetivo a recuperação da economia, proteção do emprego e do rendimento dos portugueses", salientou João Leão.

"Apresentamos aqui um Orçamento bom para Portugal e para os portugueses. Coloca como prioridade dar meios financeiros e humanos para o combate à pandemia", declarou João Leão, esta segunda-feira à noite, no Parlamento.

O ministro das Finanças, João Leão, afirma que a proposta de Orçamento do Estado para 2021 não traz austeridade, visa responder à pandemia e é boa para os portugueses.

Questionado pelos jornalistas sobre as negociações em curso com os partidos de esquerda para viabilizar o documento, o ministro das Finanças diz que será "difícil perceber" se este Orçamento não passar na Assembleia da República.

“Hoje, amanhã e nos próximos dias vão perceber que é um Orçamento bom para os portugueses, bom para Portugal e, neste contexto, é difícil perceber como é que este Orçamento, com abertura e disponibilidade negocial, não poderá ser aprovado, porque é um Orçamento importante para Portugal”, declarou João Leão.

A proposta de Orçamento do Estado para 2021 será votada na generalidade no próximo dia 28 e ainda não tem aprovação garantida. As negociações entre o Governo e os partidos de esquerda vão prosseguir nas próximas semanas.