Governo cria raspadinha do “Património Cultural” para financiar intervenções

Veja também:

Em 2021, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa irá criar para o Governo “um jogo autónomo de Lotaria Instantânea” – leia-se, uma raspadinha – intitulada “Do Património Cultural”.

Esta medida consta da versão preliminar do Orçamento de Estado para 2021, a que a Renascença teve acesso.

Os lucros da lotaria, de acordo com o documento, serão “atribuídos ao Fundo de Salvaguarda do Património Cultural (FSPC), destinando-se a despesas com intervenções de salvaguarda e valorização do património cultural”.