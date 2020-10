Mais 1.249 casos e 14 mortes por Covid-19 em Portugal

Em unidades de cuidados intensivos estão 128 doentes com o novo coronavírus. São mais quatro em 24 horas, numa altura em que os hospitais portugueses começam a sentir a pressão do aumento do número de casos.

Esta segunda-feira há 877 pessoas internadas com Covid-19 nos hospitais portugueses, mais 34 em comparação com o balanço anterior.

Do ensino público ao privado, do básico ao superio(...)

Portugal soma mais 924 casos ativos, num total de 32.321, e há 48.844 pessoas em contactos de vigilância, um aumento de 431.

Em relação aos dados dos recuperados da Covid-19, um total de 311 pessoas ficaram livres da doença nas últimas 24 horas.



O Norte do país é a região com maior aumento de casos, esta segunda-feira. Há mais 602 infeções e oito mortes naquela zona do país.



Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 505 casos e seis óbitos, a região Centro com 87 casos, o Algarve com mais 27 infeções, o Alentejo com mais 15, Madeira com 10 e Açores com três.

Uma das situações mais graves é o surto na Santa Casa da Misericórdia de Bragança, que já contabiliza dez mortes. Entre os 107 utentes atualmente com a infeção, cinco estão internados no hospital de Bragança, indicou o porta-voz e membro da direção, José Fernandes, que fez um ponto de situação ao final da manhã. O balanço até ao momento contabiliza também 46 funcionários infetados, num total de 153 casos positivos.

Na última noite, a Renascença avançou que um ministro contraiu Covid-19. Trata-se do responsável pela pasta do Ensino Superior e Ciência, Manuel Heitor. De acordo com o Governo, todos os restantes membros do Governo que realizaram testes "testaram negativo". Durante esta manhã, mais membros do Executivo vão realizar exames de diagnóstico. Em causa estão o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Segundo, o comunicado oficial vão manter-se “isolados até conhecerem os resultados”.

