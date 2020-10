Costa e ministros já testados não estão infetados com Covid-19

“Testaram negativo à Covid-19” todos os membros do Governo que foram testados domingo à noite pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).

A confirmação surge através de uma nota do Gabinete de António Costa enviada à redação.

Durante esta manhã, mais membros do Executivo vão realizar exames de diagnóstico. Em causa estão o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Segundo, o comunicado oficial vão manter-se “isolados até conhecerem os resultados”.

“Por determinação da DGS ficarão em confinamento, apesar de testarem negativo, o Ministro do Planeamento e a Ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social que ladeiam o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, na reunião do Conselho de Ministros”, acrescenta o texto.



Na noite de domingo a Renascença avançou que o ministro Manuel Heitor estava positivo ao novo coronavírus. Trata-se do primeiro caso de um membro do executivo português infetado.

Entretanto, a Renascença também sabe que o Presidente da República volta a fazer teste à Covid-19 esta segunda-feira. Marcelo Rebelo de Sousa este com Manuel Heitor há uma semana e, já depois disso, foi testado duas vezes, nos dias 6 e 7. Mas já tinha decidido voltar a fazer teste esta segunda-feira, devido ás decolações previstas para esta semana, sobretudo a ida a Bruges, na Bélgica, onde vai, na terça-feira, dar a aula inaugural do ano académico 2020-2021 do Colégio da Europa.



Ainda no sabádo, Manuel Heitor esteve presente na sessão de apresentação da “Coleção Ciência & Conhecimento”, na Livraria Artes & Letras, em Óbidos.

Segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desde o início da pandemia, em março, Portugal já registou 2.080 mortes e 86.664 casos de infeção, estando hoje ativos 31.397 casos, mais 693 do que no sábado.