Portugal regista mais 1.278 casos e dez mortes por Covid-19. É o segundo pior dia desde o início da pandemia

Desde a chegada da pandemia, no final do mês de fevereiro, foram diagnosticadas 82.534 infeções pelo novo coronavírus.

É o segundo dia com maior número de novas infeções desde a chegada da pandemia ao país. Já tinha sido registados 1.516 casos positivos, a 10 de abril, mas esse número deveu-se à inclusão de notificações de dias anteriores.

Nos hospitais portugueses estão internadas 801 pessoas com Covid-19, são mais 37 em comparação com o balanço do dia anterior.

O número de internados nos cuidados intensivos é agora de 115, um aumento de 11 em 24 horas.

Portugal tem mais 788 casos ativos de Covid-19, num total de 28.967.

O boletim desta quarta-feira regista uma subida dos contactos em vigilância. São mais 159 pessoas em comparação com o dia anterior, num total de 46.182.