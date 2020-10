Parlamento Europeu quer mais apoios para emprego jovem e fim de estágios não remunerados

Em agosto, a taxa de desemprego jovem na União Europeia atingiu os 17,6%, significativamente acima dos 14.9%, em média, antes da crise pandémica. Em Portugal fixou-se nos 26,3%. A previsão é que continue a crescer.



Por isso, o Parlamento Europeu (PE) exige medidas que travem este aumento. Numa resolução aprovada com 574 votos a favor, 77 contra e 43 abstenções, o PE insiste que os Estados-membros devem garantir que os jovens que se inscrevem no programa Garantia para a Juventude têm acesso a ofertas de emprego, formação, aprendizagem ou estágios de boa qualidade, incluindo uma remuneração justa.

Na mesma linha, os eurodeputados defendem o reforço do financiamento do Programa, no quadro financeiro plurianual 2021-20127, em vez de haver uma redução significativa dos recursos do Fundo Social Europeu (FSE) em regime de gestão partilhada (de 15% para 10%), aprovada pelo Conselho Europeu em julho. Consideram que tal “é totalmente contrário à ambição da União de investir nos jovens”.