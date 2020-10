Com Berlim e Frankfurt em alerta, Alemanha atinge número mais alto de novos casos desde abril

Veja também:

A Alemanha reportou, esta quarta-feira, 2.828 novas infeções pelo novo coronavírus, o número mais alto registado desde abril no país, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI).

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 306.086 casos de infeções pelo novo coronavírus e 9.562 pessoas morreram devido à Covid-19.

Nos últimos dias, o número de novas infeções regularmente excedeu a fronteira de 2.000 casos.

A situação piorou especialmente em Berlim, onde foi determinado o encerramento de bares e restaurantes às 23h00. Tanto em Berlim como em Frankfurt, foram decretados o recolher obrigatório e novas restrições aos contactos sociais..

Além disso, as festas privadas em locais fechados não podem ultrapassar os dez participantes e, entre as 11h00 e as 06h00, não se podem organizar grupos com mais de cinco pessoas.