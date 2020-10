República celebrada com presidenciais à mistura e a Covid a assustar

De acordo com as informações divulgadas de madrugada, falta saber se o presidente do Tribunal Constitucional consegue a tempo o resultado negativo para participar nas comemorações do 5 de outubro. Além de Marcelo, Ferro e Costa, o juiz conselheiro Costa Andrade também acumula a circunstância de ser conselheiro de Estado e um dos poucos convidados para a sessão desta segunda-feira.

Os testes a vários conselheiros decorreram logo na noite de domingo. E Ferro Rodrigues e António Costa souberam de madrugada que os seus testes deram negativo, o que lhe permite participar na sessão solene que decorre na manhã desta segunda-feira no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Lisboa.

Quatro dos 13 participantes na cerimónia comemorativa dos 110 anos da implantação da República estiveram na reunião do Conselho de Estado, que decorreu na terça-feira, em Cascais, e na qual também participou o conselheiro António Lobo Xavier, que este domingo soube que está infetado com Covid-19.

A sessão conta, como habitualmente, com os discursos do presidente da Câmara de Lisboa e do Presidente da República e só estão convidados o presidente do Parlamento, o primeiro-ministro, os quatro presidentes dos tribunais superiores e cinco vereadores, um de cada força política representada na Câmara.

Uma sessão que volta ao Salão Nobre da Câmara de onde saiu em 2006, por iniciativa do então Presidente Cavaco Silva, para passar a realizar-se preferencialmente no Largo do Municípios. Outro espaço onde também já se realizou foi no Pátio da Galé, um espaço para eventos na Ala Poente do Terreiro do Paço, onde este sábado Marisa Matias fez uma apresentação da sua candidatura presidencial.

A proximidade das eleições presidenciais marca, aliás, este ano as comemorações do Dia da República. Na tarde, desta segunda-feira também a candidata Ana Gomes organiza uma “sessão evocativa da data da implantação da República”, no Teatro da Trindade, em Lisboa.