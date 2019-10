5 de outubro. Comemorações diferentes em dia de reflexão e luto nacional

Na rua, junto aos Paços do Concelho, e também ao contrário do que é habitual nestas comemorações, não havia populares.

Assinala-se, neste sábado, o Dia da Implantação da República, mas este ano em moldes muito diferentes do que é habitual. Hoje, é dia de reflexão para as eleições legislativas de domingo e é também dia de luto nacional, decretado pelo Governo na sequência da morte de Freitas do Amaral.

Depois, dentro do edifício, perante a partitura original de "A Portuguesa", ouviram a diretora do Museu da Presidência, Maria Antónia Matos, falar sobre a sua história.

O Presidente da República despediu-se depois dos presentes. Às 12h00 estará presente na missa fúnebre de Freitas do Amaral e, à noite (21h00), falará aos portugueses para apelar ao voto no domingo.

No início, os discursos das comemorações do 5 de outubro aconteciam no Salão Nobre dos Paços do Concelho, mas, em 2006, o então Presidente da República Cavaco Silva decidiu trouxe as cerimónias para a rua, passando para a Praça do Município, em Lisboa.