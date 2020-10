​Álvaro Magalhães. “Portugal-Espanha sente-se como um Benfica-FC Porto”

Foi a quarta vez que Portugal e Espanha se encontraram numa fase final. Antes, os espanhóis venceram no desempate por penáltis, numa meia-final do Euro 2012; afastaram Portugal dos oitavos de final do Mundial de 2010; a equipa portuguesa ganhou por 1-0 no Euro 2004; no Europeu de 1984 registou-se um empate a uma bola.

Esse encontro no Vélodrome, em Marselha, foi o primeiro entre os vizinhos ibéricos numa fase final. A 17 de Junho de 1984, Portugal marcou primeiro por António Sousa aos 52’, num bonito chapéu a Arconada. O lateral-esquerdo Álvaro Magalhães fez a assistência para o golo.

”O Chalana colocou a bola nas costas do Victor Muñoz, porque sabia que eu iria aparecer subido no flanco. O Maceda tentou fazer a dobra e eu recuperei a bola. Nesse momento, ou colocava a bola na cabeça do Jordão ou fazia o passe para fora da área. Antes do jogo, o treinador António Morais tinha-me falado na solução de entregar a bola fora da área nos terrenos do Sousa. E foi o que eu fiz. Atrasei a bola para o Sousa que fez um grande golo. É um golo que fica para a história do futebol português”, relata Álvaro Magalhães, em entrevista a Bola Branca.